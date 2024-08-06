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Украинский снайпер заменит Дегстера в составе HEROIC на турнире IEM Cologne по CS2

Украинский киберспортсмен Владимир Woro2k Велетнюк, находящийся в инактиве команды Monte Esports, заменит россиянина Абдула degster Гасанова на топ-турнире Intel Extreme Masters Cologne 2024 по Counter-Strike 2.

Как сообщают представители HEROIC, организация арендовала Велетнюка у украинского клуба Monte Esports на время IEM Cologne 2024. Игрок заменит снайпера команды Дегстера, который не сможет выступить на ивенте из-за визовых проблем.

Состав HEROIC по CS2 на IEM Cologne 2024:

Рене TeSeS Мадсен;

Расмус sjuush Бек;

Дамьян Kyxsan Стоилковски;

Гай Nertz Илюц;

Владимир Woro2k Велетнюк (замена);

Ээту sAw Саха (тренер).

Топ-турнир IEM Cologne 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 7 по 18 августа в Кёльне, Германия. В рамках соревнования 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.