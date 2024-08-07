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Фильм про музыканта Боба Дилана с Тимоти Шаламе в главной роли выйдет 25 декабря

Фильм про музыканта Боба Дилана с Тимоти Шаламе в главной роли выйдет 25 декабря
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У картины про музыканты Боба Дилана с Тимоти Шаламе в главной роли появилась дата выхода. Премьера картины под названием «Совершенный незнакомец» состоится 25 декабря.

Лента расскажет, как 19-летний Боб Дилан приехал в Нью-Йорк в 1961 году в поисках своего героя, больного Вуди Гатри. Его принимает фолк-сцена Нью-Йорка (Гатри, Пит Сигер, Джоан Баез и другие), и признают его талант. Он выступает в клубах в центре города и вскоре становится сенсацией, подписав контракт с Columbia Records.

Вместе с Шаламе в картине сыграли Эль Фэннинг, Эдвард Нортон, Моника Барбаро, Бойд Холбрук, Ник Офферман, Пи Джей Бирн, Скут Макнейри, Дэн Фоглер, Уилл Харрисон и другие. Кресло режиссёра занял Джеймс Мэнголд.

Видео доступно на YouTube-канале SearchlightPictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

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