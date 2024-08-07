Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День. 1. Стрим B
Начало прямой трансляции
11:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун выйдет в онлайне 27 августа

Фильм «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун выйдет в онлайне 27 августа
Комментарии

По информации издания Variety, цифровая премьера фильма «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса состоится 27 августа. В этот день лента выйдет в онлайне, и её смогут посмотреть все желающие.

Сюжет «Видов доброты» посвящён сразу трём историям: о человеке без выбора, который пытается взять под контроль свою жизнь; о полицейском, встревоженном тем, что его жена вернулась к нему и кажется другим человеком; о женщине, решившей найти конкретного человека, которому суждено стать неким духовным лидером.

В картине вместе с Эммой Стоун сыграли Джесси Племонс, Уиллем Дефо, Маргарет Куэлли и Джо Алвин. Стоун уже не первый раз работает с режиссёром Йоргосом Лантимосом — дуэт трудился над «Бедными-несчастными» и «Фавориткой».

Материалы по теме
Сериал «Дом дракона»: что будет после финала второго сезона?
Сериал «Дом дракона»: что будет после финала второго сезона?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android