Фильм «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун выйдет в онлайне 27 августа

По информации издания Variety, цифровая премьера фильма «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса состоится 27 августа. В этот день лента выйдет в онлайне, и её смогут посмотреть все желающие.

Сюжет «Видов доброты» посвящён сразу трём историям: о человеке без выбора, который пытается взять под контроль свою жизнь; о полицейском, встревоженном тем, что его жена вернулась к нему и кажется другим человеком; о женщине, решившей найти конкретного человека, которому суждено стать неким духовным лидером.

В картине вместе с Эммой Стоун сыграли Джесси Племонс, Уиллем Дефо, Маргарет Куэлли и Джо Алвин. Стоун уже не первый раз работает с режиссёром Йоргосом Лантимосом — дуэт трудился над «Бедными-несчастными» и «Фавориткой».