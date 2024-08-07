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Российские фильмы собрали 5,4 млрд рублей за июнь и июль этого года

Российские фильмы собрали 5,4 млрд рублей за июнь и июль этого года
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По данным издания ТАСС, за два летних месяца этого года кассовые сборы российских фильмов составили 5,4 млрд рублей. Это максимальный показатель за последние три года. Кинотеатры страны посетили 16,3 млн зрителей.

По данным Минкультуры, лидерами летнего проката по итогам двух месяцев стали приключенческий боевик «Майор Гром: Игра» и семейная комедия «Манюня: Приключения в Москве»

За два летних месяца объём рынка кинопроката России в денежном выражении составил 5,4 млрд рублей, кинотеатры страны посетили 16,3 млн зрителей. Кассовые сборы июня-июля 2024 года стали максимальными за последние три года.

В министерстве уточнили, что по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет показатели сборов за июнь и июль увеличились на 1,5 млрд рублей по отношению к 2023 году, на 3 млрд рублей по отношению к 2022 году и на 0,7 млрд рублей по отношению к 2021 году.

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