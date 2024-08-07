Владельцы Samsung Z Fold6 и Z Flip6 жалуются на выпадающие у смартфонов линзы камер

По данным издания Mobiltelefon, владельцы складных флагманских смартфонов Samsung Galaxy Z Fold6 и Flip6 жалуются на проблемы с выпадением линз на камерах.

Судя по жалобам первых владельцев флагманских смартфонов, линзы, защищающие модули камер, крепятся к корпусу с помощью клея. В связи с этим линзы отклеиваются и теряются, оставляя камеры уязвимыми для пыли и грязи. Это также ставит под сомнение заявленную водозащиту смартфонов по стандарту IP48.

По словам главного редактора издания Евгения Макарова, решение применить клей вызывано желанием сэкономить.

Оказалось, что для экономии их сделали не частью конструкции задней крышки, а посадили на клей. Вопрос выпадения — дело времени и температуры за окном, нагрева корпуса от игр.

Отмечается, что на данный момент проблема не носит массовый характер. Однако эксперты предупреждают, что температурные перепады могут усугубить ситуацию, и если Samsung не изменит технологию крепления, линзы будут теряться чаще.