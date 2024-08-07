Звезда «Игры престолов» Кит Харрингтон не смотрел «Дом дракона» — и не планирует

В недавнем интервью актёр Кит Харрингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», рассказал, что не смотрел сериал «Дом дракона» — приквел основного шоу. Более того, артист даже не планирует это делать в будущем.

По словам Кита, он желает всего наилучшего франшизе, однако в своё время актёр вдоволь поработал над «Игрой престолов», поэтому «ещё очень много лет» не вернётся даже к просмотру проекта.

Я просто провёл слишком много времени в этой вселенной. Я желаю им всего наилучшего. Я слышал, что всё замечательно. Честно сказать, не думаю, что буду смотреть «Игру престолов» снова. Скорее всего, даже не в ближайшие несколько лет.

«Дом дракона» завершится на четвёртом сезоне. Сценарий третьего уже в процессе написания.