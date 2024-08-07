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Райан Рейнольдс снова с радостью сыграет Дэдпула в киновселенной Marvel

Райан Рейнольдс снова с радостью сыграет Дэдпула в киновселенной Marvel
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Фильм «Дэдпул и Росомаха» наконец-то ввёл болтливого наёмника в киновселенную Marvel — теперь официально. В недавнем интервью Райан Рейнольдс, сыгравший персонажа, отметил, что будет рад снова сыграть героя в рамках киновселенной.

Несмотря на желание актёра, он считает, что лучше пока эту идею отложить и понаблюдать за тем, что будет происходить в проектах Marvel Studios.

Да, я с радостью сыграю снова. Надеюсь, что так и будет. Но сейчас самое время отложить эту затею подальше и посмотреть, что будет дальше.

Рейнольдс ещё раз отметил, что «Дэдпул и Росомаха» был снят как полноценное самостоятельное кино. Воспринимать ленту как рекламу другой картины точно не стоит, поскольку изначально она такой не задумывалась.

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