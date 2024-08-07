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Стартовали съёмки сериала «16 лет и 9 месяцев» от ТВ-3

Стартовали съёмки сериала «16 лет и 9 месяцев» от ТВ-3
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Телеканал ТВ-3 объявил о съёмках сериала «16 лет и 9 месяцев» о старшекласснице Тоне, чья случайная беременность полностью меняет мир вокруг неё.

По сюжету 16-летняя отличница Тоня отправляется на свидание с главным красавцем школы и через пару недель узнаёт, что беременна. Девушка никому не может признаться в случившемся и оказывается совсем одна перед трудным выбором.

В шоу снялись Дарья Матвеева, Олег Савостюк, Юлия Александрова, Кирилл Гребенщиков, Денис Косиков, Валентина Карташева, Александра Флоринская и Анатолий Кот. Режиссёр и автор идеи – Анна Курбатова. Постановщик хочет поднять тему связи поколений.

Мы хотим поднять тему связи поколений, потому что, по сути, наблюдаем за жизнью четырёх поколений – главных героев, их родителей, родителей их родителей и, собственно, вот этого нерождённого. И он, в свою очередь, метафорически является ребёнком внутри каждого из нас.

Фото со съёмок шоу

Фото: ТВ-3

Фото: ТВ-3

Фото: ТВ-3

Фото: ТВ-3

Съёмки проекта проходят в Москве. Второй съёмочный блок состоится в осенне-зимний период. Премьера ожидается в 2025 году в эфире ТВ-3.

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