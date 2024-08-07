Финальная серия второго сезона «Дома дракона» стала самой низкооценённой во всём сериале

Финальный эпизод второго сезона «Дома дракона» вышел 5 августа и оставил неоднозначные впечатления у зрителей. На сайте Rotten Tomatoes у восьмой серии второго сезона 48% свежести — это самый низкий рейтинг среди всех эпизодов двух сезонов проекта.

Зрителям не понравилось, как авторы шоу закончили второй сезон. По мнению фанатов, HBO не оставила никакой кульминации. Иными словами, финал сезона получился «плохим».

Фото: Rotten Tomatoes

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.