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Сериал «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР установил новый рекорд на «Кинопоиске»

Сериал «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР установил новый рекорд на «Кинопоиске»
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По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», сериал «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР установил новый рекорд среди всех шоу на «Кинопоиске». Проект показал рекордные показатели – за первые четыре дня с момента премьеры «Игры» посмотрели больше 1 млн подписчиков «Яндекс Плюс».

Шоу смогло достичь такой аудитории быстрее, чем любой другой проект на платформе. Прошлый рекорд принадлежал сериалу «Король и Шут». Помимо этого, «Игры» быстрее других сериалов на «Кинопоиске» оказались на первом месте в топ-10 онлайн-кинотеатра, обогнав «Падение империи», «Дом дракона» и «На автомате».

Сериал «Игры» рассказывает о сыне советского функционера, которого после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Оказавшись там, юноша познакомится со спортсменами, тренерами и другими волонтёрами, что изменит его взгляд на жизнь.

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