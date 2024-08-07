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Дракулу из Castlevania добавят в Dead by Daylight — трейлер

Дракулу из Castlevania добавят в Dead by Daylight — трейлер
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Разработчики Dead by Daylight опубликовали трейлер коллаборации с мрачной франшизой Castlevania. Новым убийцей в хорроре станет антагонист серии метроидваний Дракула, а выжившим — Тревор Бельмонт из рода охотников на вампиров.

Свежая тематическая глава стартует в Dead by Daylight через пару недель — 27 августа. В честь этого коллектив Behaviour Interactive также опубликовал специальный трейлер.

Видео доступно на YouTube-канале Dead by Daylight. Права на видео принадлежат Behaviour Interactive.

Среди способностей Дракула сможет превращаться в волка и летучую мышь. К сожалению, новой карты разработчики не добавят, однако на старых геймеры смогут увидеть на горизонте устрашающий замок вампира.

На данный момент весь этот контент доступен на тестовых серверах. Больше подробностей можно узнать по ссылке.

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