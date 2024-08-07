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Стартовали съёмки комедии «Нейробатя» с блогером Wylsacom — кадры

Стартовали съёмки комедии «Нейробатя» с блогером Wylsacom — кадры
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Пресс-служба кинокомпании DUDKA FILMS объявила о начале съёмок комедийного фильма «Нейробатя». Также было опубликовано несколько фотографий с площадки.

Согласно синопсису, айтишник Гриша создаёт уникальную нейросеть, способную переселять сознание человека. Тестировать уникальное изобретение ему приходится на собственном папе – крёстном отце русской мафии по прозвищу Бес. Несмотря на то что «нейробатя» буквально оказывается в руках сына, он не торопится раскрывать свои секреты.

В актёрский состав вошли Денис Власенко, Валентина Ляпина, Виталий Хаев, Настасья Самбурская, Александр Обласов, блогер Wylsacom, серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова, призёр чемпионата России Макар Игнатов и другие. Кресло режиссёра занял Виталий Дудка («Юра дворник»).

Сроки и дата премьеры ленты пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба DUDKA FILMS

Фото: Пресс-служба DUDKA FILMS

Фото: Пресс-служба DUDKA FILMS

Фото: Пресс-служба DUDKA FILMS

Фото: Пресс-служба DUDKA FILMS

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