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США и страны Европы купили у «Союзмультфильма» около 50 проектов

США и страны Европы купили у «Союзмультфильма» около 50 проектов
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По данным ТАСС, в Европе, Канаде и США купили коллекцию короткометражек и классики «Союзмультфильма». Всего было приобретено около 50 проектов.

Самыми популярными у компаний из разных стран стали ленты «Школа ёлок», «Носки для звезды», «Бельчонок и санки», «Посох», «Девочка, дракон и папа», «Тёплая звезда» и «Два трамвая».

По словам председателя совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащёвой, в коллекции «Союзмультфильма» находится «настоящая сокровищница сюжетов и авторских смыслов».

Коллекция короткометражной и классической анимации «Союзмультфильма» — настоящая сокровищница сюжетов, авторских стилей и смыслов, что признано на высоком международном уровне — многие из них имеют награды знаменитых мировых смотров.

Дистрибьюторы делают спецпоказы в кинотеатрах, на фестивалях и школьных мероприятиях. Так, европейская компания Les Films du Whippet организовала показы сборников короткометражек «Союзмультфильма» в кинотеатрах Франции, Бельгии и Швейцарии.

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