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Вышел трейлер мистического фильма «Затерянные» с Никитой Кологривым — премьера 5 сентября

Вышел трейлер мистического фильма «Затерянные» с Никитой Кологривым — премьера 5 сентября
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Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» опубликовала дебютный трейлер мистического фильма «Затерянные» с Никитой Кологривым в главной роли. Режиссёром выступил Роман Каримов, ранее поставивший «Неадекватных людей», «Гуляй, Вася!» и «Дыхание».

Видео доступно на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат QS Films/All Media Company.

Согласно синопсису, четверо коллег, преследуемые амбициями и желанием добиться признания, отправляются в командировку, но их путешествие превращается в кошмар. Оказавшись в ловушке загадочного городка без денег и связи, герои сталкиваются с чередой необъяснимых препятствий, и с каждой минутой их уверенность в безопасности тает.

Также в актёрский состав вошли Егор Корешков («Отель Элеон», «Всё хорошо»), Даниил Толстокулаков, Серафима Соловьёва и Артём Цуканов. Премьера ленты «Затерянные» состоится 5 сентября.

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Фото: ы

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