Замедление YouTube в России остановят в ближайшие дни — СМИ

С конца июля в России начали масштабно замедлять скорость работы видеохостинга YouTube. После этого множество пользователей «десктопной» версии сервиса столкнулись с кипой проблем, но мобильную связь ситуация не затронула.

Однако теперь ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин со ссылкой на источники заявил, что замедление YouTube в стране остановят в ближайшие дни. Точные сроки пока не раскрываются.

Если ничего не случится за ближайшие полтора дня, то блокировка YouTube, в которой никто не признаётся, будет снята. Считайте это пока слухом от пары информированных источников, имеющих отношение к ситуации.

Ранее в Google объяснили, что замедление одного из самых популярных сайтов в России не связано с техническими проблемами или какими-либо действиями со стороны корпорации.