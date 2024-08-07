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Вышел трейлер детектива «Все совпадения случайны» с Кейт Бланшетт — премьера 11 октября

Вышел трейлер детектива «Все совпадения случайны» с Кейт Бланшетт — премьера 11 октября
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Компания Apple опубликовала дебютный трейлер детективного мини-сериала «Все совпадения случайны» с Кейт Бланшетт в главной роли. В ролике показали главных героев предстоящего шоу.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple TV.

Согласно синопсису, известная журналистка-документалистка находит роман, который удивительно точно описывает её жизнь во всех деталях. Также в актёрский состав вошли Кевин Клайн, Саша Барон Коэн, Коди Смит-Макфи, Чон Хо-ён, Луи Партридж, Лесли Мэнвилл, Лейла Джордж и другие.

Кресло режиссёра досталось Альфонсо Куарону («Гарри Поттер и Узник Азкабана», «Гравитация»). Сюжет сериала основан на одноимённом романе писательницы Рени Найт.

Изначально премьера состоится на 81-м Венецианском кинофестивале, а до сервиса Apple TV+ психологический триллер доберётся только 11 октября.

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