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Вышел трейлер китайского фантастического сериала «Агенты времени»

Вышел трейлер китайского фантастического сериала «Агенты времени»
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На канале Amediateka вышел трейлер китайского фантастического сериала «Агенты времени». В ролике показали главных героев и сюжетную завязку.

Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат Amediateka.

Проект расскажет о фотостудии «Время», которая скрыта посреди шумного мегаполиса. В ней работают трое друзей – Чэн Сяоши, Лу Гуан и Цяо Лин. Они обладают фантастической способностью перемещаться внутрь фотографий и менять прошлое по заказу клиентов, которые хотят что-то исправить в своей жизни.

В актёрский состав вошли Цзян Лун, Би Вэньцзюнь, Бу Гуаньцзинь, Лю Чан, Цзинь Шицзя, Чжоу Фан, Сюэ Цзянин, У Хаочэнь, Цзэн И, Сюэ Хаовэнь и другие. Режиссёрами выступили Сан Мутянь, Ло А и Ло Дун.

Премьера шоу «Агенты времени» в стриминговом сервисе Amediateka состоялась 7 августа. В первый сезон вошло 24 эпизода.

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