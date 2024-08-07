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EA рассказала о режиме карьеры в EA Sports FC 25 с женскими лигами и новыми историями

Electronic Arts выпустила новый ролик, посвящённый EA Sports FC 25. В небольшом видео авторы поделились первыми деталями режима карьеры и рассказали о главных нововведениях. Выбрали самое главное из ролика.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA Sports.

Пользователь может начать карьеру за вундеркинда, выходца из легендарной футбольной семьи или опытного игрока, вернувшегося после травмы;

в режиме игрока можно будет сыграть за икону. К примеру, за Дэвида Бекхэма;

в EA Sports FC 25 появятся женские команды и лиги;

Youth Academy – расширение возможностей для скаутинга. Молодые игроки смогут участвовать в матчах «5 на 5» в режиме Rush;

FC IQ – новая система, обеспечивающая переработку тактики;

Live Start Point – игрок сможет начинать карьеру за клуб не с начала сезона, а с текущей ситуации в реальном футболе. Еженедельно EA Sports FC 25 будет получать апдейты для топовых лиг, что позволит начать с любой игровой недели сезона.

EA Sports FC 25 выйдет 27 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 20-го числа.