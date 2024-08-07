Романтическая комедия «Через год в это же время» выйдет в России 8 августа — трейлер

На канале Kinoman вышел дублированный трейлер романтической комедии «Через год в это же время» с Люсьеном Лавискаунтом и Софи Куксон в главных ролях. Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 8 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Night Train Media.

Согласно синопсису, Минни и Куинн родились 1 января 1990 года в одной и той же лондонской больнице. Куинн появился на свет на пару минут раньше и получил имя, которым мать Минни собиралась назвать свою дочь. Минни убеждена – вместе с именем он украл и её удачу. Их жизни сложились совершенно по-разному, но годы спустя судьба снова сталкивает их вместе.

Также в актёрский состав вошли Голда Рошевель, Моника Долан, Джон Ханна, Мандип Гилл, Чарли О’Коннор, Кила Сеттл, Уилл Хислоп, Анита Добсон и другие. Кресло режиссёра занял Ник Мур, работавший ранее над «Моим мальчиком» и «Ноттингом Хиллом».