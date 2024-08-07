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1,8 млн предателей Императора: авторы Baldur’s Gate 3 раскрыли статистику игроков за год

1,8 млн предателей Императора: авторы Baldur’s Gate 3 раскрыли статистику игроков за год
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3 августа исполнился год главной игре 2023 года и одной из лучших RPG за всё время — Baldur’s Gate 3. В честь данного события разработчики тайтла из Larian Studios поделились статистикой геймеров за минувшие 365 дней.

Также авторы сообщили, что активно работают на седьмым крупным патчем.

Статистика игроков Baldur’s Gate 3 за год

  • Самым популярным играбельным персонажем стал Астарион;
  • 1,9 миллиона игроков превратили своих героев в сыр;
  • 141 660 игроков прошли Baldur’s Gate 3 на максимальном уровне сложности, неудачно закончились 1,2 миллиона таких прохождений;
  • из классов и рас лидируют паладин и эльф соответственно;
  • 658 тысяч игроков переспали с Халсином, но только 30% выбрали его медвежью форму;
  • в финале игры 34 игрока, проходивших Baldur’s Gate 3 за Лаэзель, решили убить своих персонажей, когда Влаакит их не одобрила;
  • среди спутников чаще всего целуют Шэдоухарт, на последнем месте – Минтара;
  • Шкряба почесали больше 120 миллионов раз;
  • 1,8 миллиона игроков предали Императора.

Фото: s

Фото: s

Фото: s

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