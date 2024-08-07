1,8 млн предателей Императора: авторы Baldur’s Gate 3 раскрыли статистику игроков за год
3 августа исполнился год главной игре 2023 года и одной из лучших RPG за всё время — Baldur’s Gate 3. В честь данного события разработчики тайтла из Larian Studios поделились статистикой геймеров за минувшие 365 дней.
Также авторы сообщили, что активно работают на седьмым крупным патчем.
Статистика игроков Baldur’s Gate 3 за год
- Самым популярным играбельным персонажем стал Астарион;
- 1,9 миллиона игроков превратили своих героев в сыр;
- 141 660 игроков прошли Baldur’s Gate 3 на максимальном уровне сложности, неудачно закончились 1,2 миллиона таких прохождений;
- из классов и рас лидируют паладин и эльф соответственно;
- 658 тысяч игроков переспали с Халсином, но только 30% выбрали его медвежью форму;
- в финале игры 34 игрока, проходивших Baldur’s Gate 3 за Лаэзель, решили убить своих персонажей, когда Влаакит их не одобрила;
- среди спутников чаще всего целуют Шэдоухарт, на последнем месте – Минтара;
- Шкряба почесали больше 120 миллионов раз;
- 1,8 миллиона игроков предали Императора.
Фото: s
Фото: s
Фото: s
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