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Вышел тизер сказки «Злая: Часть первая» c Арианой Гранде — премьера 28 ноября

Вышел тизер сказки «Злая: Часть первая» c Арианой Гранде — премьера 28 ноября
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Кинокомпания Universal Pictures опубликовала тизер музыкальной фэнтезийной картины «Злая: Часть первая» c Арианой Гранде в главной роли. В ролике показали живописный сказочный мир и различных его обитателей.

Видео доступно на YouTube-канале Wicked Movie. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Лента повествует о двух ведьмах страны Оз: Эльфабе и Глинде. История расскажет о взрослении двух девушек, их соперничестве в борьбе за одного возлюбленного, а также о борьбе с тиранией Волшебника, усилиями которого жители страны Оз были настроены против Эльфабы.

Также в актёрский состав вошли Синтия Эриво, Джонатан Бейли, Мишель Йео, Джефф Голдблюм и другие. Режиссёром выступил Джон Чу, ранее поставивший «Иллюзию обмана 2».

Премьера первой части истории о двух ведьмах состоится 28 ноября, а второй — 26 ноября 2025 года.

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