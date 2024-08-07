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Вышел пугающий тизер хоррора «Присутствие» от режиссёра «Одиннадцати друзей Оушена»

Вышел пугающий тизер хоррора «Присутствие» от режиссёра «Одиннадцати друзей Оушена»
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Кинокомпании Extension 765 и The Spectral Spirit Company опубликовали пугающий тизер хоррора «Присутствие». В ролике камера сначала показывает вид из окна, а затем – внутреннее убранство тёмного и мрачного дома.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 13 марта 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале NEON. Права на видео принадлежат Extension 765/The Spectral Spirit Company.

Согласно короткому синопсису, во время переезда в новый загородный дом члены семьи начинают понимать, что находятся здесь не одни. Другие детали сюжета не раскрываются.

В актёрский состав вошли Люси Лью («Ангелы Чарли», «Убить Билла»), Джулия Фокс, Крис Салливан, Каллина Лэнг, Эдди Мэдэй, Вест Малхолланд и другие. Режиссёром выступил Стивен Содерберг, поставивший фильмы «Одиннадцать друзей Оушена» и «Прачечная».

Постер

Фото: Extension 765/The Spectral Spirit Company

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