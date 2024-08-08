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В России состоялась премьера фильма «Бордерлендс»

В России состоялась премьера фильма «Бордерлендс»
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Сегодня в кинотеатрах России стартовали показы фильма «Бордерлендс». Картина получила в стране официальный прокат, поэтому премьера состоялась на сутки раньше, чем в остальном мире — фильм выйдет в мире 9 августа.

Фильм «Бордерлендс» расскажет о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.

Картина выступает экранизацией знаменитой серии космических шутеров от первого лица.

Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат LIONSGATE.

В ленте снялись Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джейми Ли Кёртис, Ариана Гринблатт и другие.

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