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Мультфильм «Головоломка 2» выйдет в онлайне 20 августа

Мультфильм «Головоломка 2» выйдет в онлайне 20 августа
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По информации издания WhenToStream, которое отслеживает цифровые премьеры различных проектов киноиндустрии, мультфильм «Головоломка 2» выйдет в онлайне 20 августа. С момента премьеры в кинотеатрах пройдёт чуть больше двух месяцев.

Дата цифровой премьеры кажется странной, поскольку обычно успешные проекты прокатываются в кино дольше. А «Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом в истории и даже вошла в топ-10 самых кассовых фильмов за всё время.

«Головоломка 2» продолжает сюжет мультфильма «Головоломка» и рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавились новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение. Первую часть приняли очень тепло, а вторая, кажется, понравилась аудитории ещё больше.

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