Боевик «Волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом выйдет в онлайне 27 сентября

По информации издания Deadline, психологический боевик «Волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом выйдет в онлайне 27 сентября — картина появится на Apple TV+. Мировая премьера в кинотеатрах намечена на 20 сентября.

Сюжет расскажет о двух одиночках-чистильщиках, которым поручили одно совместное дело. Другие детали сюжета пока не раскрываются.

Также в актёрский состав ленты вошли Остин Абрамс, Эми Райан, Пурна Джаганнатан и другие. Кресло режиссёра фильма занял Джон Уоттс, выпустивший последнюю трилогию фильмов о Человеке-пауке с Томом Холландом.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures New Zealand Official. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Официального проката ленты в России не будет, поскольку фильм выпускает Sony Pictures.