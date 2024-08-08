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Умерла актриса Конни Чиуме — она сыграла в двух частях «Чёрной пантеры»

Умерла актриса Конни Чиуме — она сыграла в двух частях «Чёрной пантеры»
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Издание People сообщило о смерти актрисы Конни Чиуме. Женщина ушла из жизни в 72 года в больнице Йоханнесбурга, в Южной Африке. Точную причину смерти не назвали, отметив, что Конни боролась с некой болезнью.

Фанаты Marvel Studios могут знать Чиуме по роли Зававари в фильме «Чёрная пантера». А в сиквеле ленты, посвящённом Шури, героиня актрисы заменила Зури на посту старейшины Ваканды. Семья актрисы сделала публикацию о кончине в соцсетях.

Её дети хотели бы выразить свою глубокую признательность врачам и медсёстрам, которые заботились о Конни во время её пребывания в больнице.

Карьера актрисы началась в 1990 году с фильма «Воины из ада». Чиуме снялась в картинах «Я мечтала об Африке», «Одиночка», «В моей стране» и других лентах. Актриса работала и над сериалами. В их числе «Ритм-Сити», «Королева Соно» и «Гоморра».

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