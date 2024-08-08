В «Дэдпуле и Росомахе» могла появиться Фантастическая четвёрка из провальной ленты 2015-го

«Дэдпул и Росомаха» изобилует количеством камео, однако в картину добавили не всех персонажей, которых планировали. Об этом рассказал исполнитель главной роли Райан Рейнольдс.

В беседе с Collider Рейнольдс рассказал, что в фильм хотели включить Фантастическую четвёрку из провального фильма 2015 года. В нём снялись Майлз Теллер, Майкл Б. Джордан, Кейт Мара и Джейми Белл. Вероятно, персонажей хотели поместить в ленту, чтобы как-то подшутить над провалом ленты, но в итоге их камео не случилось.

По словам Рейнольдса, этому помешал риск раздуть бюджет до небывалых размеров. К тому же сам Райан понимает, что если вводить как можно больше персонажей, то может получиться настоящая каша.

Я бы никогда не стал работать с бюджетом, который, как я чувствую, не могу грамотно использовать. И чем больше игрушек ты начинаешь просить и чем больше персонажей ты начинаешь лицензировать, тем дальше становится точка невозврата.

«Дэдпула и Росомаху» уже крутят в том числе и в кинотеатрах России. С 15 августа в стране начнутся показы ленты с озвучкой студии Red Head Sound — с родными голосами всех персонажей.