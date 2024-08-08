Кит Харрингтон считает, что его дети вряд ли посмотрят «Игру престолов»

На днях Кит Харрингтон заявил, что не планирует смотреть сериал «Дом дракона». Актёр отдал много сил франшизе, поэтому хочет от неё отдохнуть. В свежем интервью он также высказался по поводу того, что его дети вряд ли когда-нибудь посмотрят «Игру престолов», в которой он сыграл Джона Сноу.

По словам Кита, его детям вряд ли будет интересно наблюдать за тем, как начинались отношения их родителей через шоу. Напомним, в сериале снялась Роуз Лесли — нынешняя жена актёра.

Я не думаю, что они захотят смотреть «Игру престолов». Я гарантирую вам, что они, вероятно, никогда не захотят смотреть это шоу. Я думаю, им будет очень некомфортно. Более того, не уверен, что они захотят смотреть хоть что-нибудь, в чём я сыграл.

Харрингтон играл во всех восьми сезонах «Игры престолов».