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Кит Харрингтон считает, что его дети вряд ли посмотрят «Игру престолов»

Кит Харрингтон считает, что его дети вряд ли посмотрят «Игру престолов»
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На днях Кит Харрингтон заявил, что не планирует смотреть сериал «Дом дракона». Актёр отдал много сил франшизе, поэтому хочет от неё отдохнуть. В свежем интервью он также высказался по поводу того, что его дети вряд ли когда-нибудь посмотрят «Игру престолов», в которой он сыграл Джона Сноу.

По словам Кита, его детям вряд ли будет интересно наблюдать за тем, как начинались отношения их родителей через шоу. Напомним, в сериале снялась Роуз Лесли — нынешняя жена актёра.

Я не думаю, что они захотят смотреть «Игру престолов». Я гарантирую вам, что они, вероятно, никогда не захотят смотреть это шоу. Я думаю, им будет очень некомфортно. Более того, не уверен, что они захотят смотреть хоть что-нибудь, в чём я сыграл.

Харрингтон играл во всех восьми сезонах «Игры престолов».

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