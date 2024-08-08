Вышел тизер сериала «Дети перемен» со звёздами «Слова пацана» про жизнь в 1990-х

Онлайн-кинотеатр Wink представил тизер сериала «Дети перемен». Ключевые роли в шоу исполнили звёзды «Слова пацана» Слава Копейкин и Лев Зулькарнаев.

Действие «Детей перемен» развёрнется на фоне 1990-х. В центре сюжета — трое братьев от разных отцов: Пётр, Юра и Руслан. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. Порой очень мрачные.

Видео доступно на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

Вместе с Копейкиным и Зулькарнаевым в сериале снялись Виктория Исакова, Хетаг Хинчагов, Кузьма Котрелёв, Андрей Максимов, Сергей Гилёв, Артем Кошман, Софья Лебедева, Александр Яценко и другие.

Премьера сериала состоится осенью.