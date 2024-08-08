«Через год мы всех обгоним»: звезда «Слова пацана» Леон Кемстач — о российском кино

Во время беседы с «Пятым каналом» актёр Леон Кемстач, звезда сериала «Слово пацана», обсудил российский кинематограф. Он считает, что киноиндустрия России «обгонит всех через год».

По мнению Леона, все знают некие «правила Голливуда» — они не совсем нравственные, подчеркнул артист на интервью.

Думаю, это амбиции каждого актёра. Конечно, хочется попробовать себя на всемирной публике. Голливуд — это всё на самом деле очень круто. Но российское кино… Через год мы всех уже обгоним. Потому что вы сами знаете правила Голливуда. Они не совсем нравственные.

При этом Кемстач не отрицает своё желание сняться в каком-нибудь проекте в США, однако всё равно считает отечественное кинопроизводство лучшим в мире.