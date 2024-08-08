Вышел финальный трейлер экшена Black Myth: Wukong про китайскую мифологию

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Разработчики экшена Black Myth: Wukong про китайскую мифологию опубликовали финальный трейлер проекта. В ролике авторы показали разнообразные чарующие пейзажи, сражения с противниками, механику превращения в боссов и второстепенных персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале Black Myth: Wukong. Права на видео принадлежат Game Science.

Black Myth: Wukong представляет собой вольную интерпретацию романа «Путешествие на Запад», главным героем которого также выступает царь обезьян Сунь Укунь. С точки зрения боевой системы и геймплея проект напоминает смесь последних частей God of War и игр серии Dark Souls.

Релиз Black Myth: Wukong состоится 20 августа на ПК, PS5 и Xbox Series. У тайтла уже есть своя страница в Steam — игра получила текстовый перевод на русский язык.