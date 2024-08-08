Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День. 2. Стрим A
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел финальный трейлер экшена Black Myth: Wukong про китайскую мифологию

Вышел финальный трейлер экшена Black Myth: Wukong про китайскую мифологию
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики экшена Black Myth: Wukong про китайскую мифологию опубликовали финальный трейлер проекта. В ролике авторы показали разнообразные чарующие пейзажи, сражения с противниками, механику превращения в боссов и второстепенных персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале Black Myth: Wukong. Права на видео принадлежат Game Science.

Black Myth: Wukong представляет собой вольную интерпретацию романа «Путешествие на Запад», главным героем которого также выступает царь обезьян Сунь Укунь. С точки зрения боевой системы и геймплея проект напоминает смесь последних частей God of War и игр серии Dark Souls.

Релиз Black Myth: Wukong состоится 20 августа на ПК, PS5 и Xbox Series. У тайтла уже есть своя страница в Steam — игра получила текстовый перевод на русский язык.

Материалы по теме
Анонсирована игра «Русы против ящеров 2» — продолжение экшена по знаменитому мему
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android