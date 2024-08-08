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Завершились съёмки семейного фильма «Баба Яга спасает Новый год»

Завершились съёмки семейного фильма «Баба Яга спасает Новый год»
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По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», съёмки фильма «Баба Яга спасает Новый год» подошли к концу. Производство стартовало 1 июля и чуть больше чем за месяц уже завершилось.

Фото со съёмок

Фото: «ФРЕШ-ФИЛЬМ»

Фото: «ФРЕШ-ФИЛЬМ»

Фото: «ФРЕШ-ФИЛЬМ»

Фото: «ФРЕШ-ФИЛЬМ»

Сюжет ленты расскажет историю Снежной королевы и Деда Мороза, которые когда-то были давними друзьями, однако их пути разошлись. Волшебник не без труда смог победить колдунью и заточил её в ледяную тюрьму. Спустя тысячи лет мальчик Юра на новогодней ярмарке находит ледяной посох Снежной Королевы и случайно освобождает её. Вернувшись в современный мир, она решает отомстить заклятому другу и придумывает коварный план, который заморозит весь мир в канун Нового года. Чтобы помешать её козням и спасти праздник, Деду Морозу понадобится помощь Бабы Яги и других сказочных существ.

Режиссёрами проекта выступают Карен Захаров и Армен Ананикян. Снежную королеву сыграет Юлия Такшина, Деда Мороза — Сергей Никоненко. Среди других актёров — Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Сергей Стёпин и Людмила Артемьева.

Премьера картины состоится 26 декабря.

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