Боевик «Волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом получит продолжение

Как сообщают журналисты издания Deadline, психологический триллер «Волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни получит продолжение. Отмечается, что работа над сиквелом ещё не вышедшей ленты уже стартовала. Постановщиком вновь выступит Джон Уотс.

Сюжет «Волков» расскажет о двух одиночках-чистильщиках, которым поручили одно совместное дело. Детали сюжета пока не раскрываются.

Также в актёрский состав ленты вошли Остин Абрамс, Эми Райан, Пурна Джаганнатан и другие. Кресло режиссёра фильма занял Джон Уоттс, выпустивший последнюю трилогию фильмов о Человеке-пауке.

Мировая премьера в кинотеатрах намечена на 20 сентября, а в сервисе Apple TV+ — 27-го числа. Официального показа в кинотеатрах России не будет.