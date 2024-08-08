8 августа президент России Владимир Путин подписал законопроект о запрете трэш-стримов. Текст документа был опубликован на портале правовых актов. Соцсети обязаны будут вести мониторинг и выявлять подобные материалы.

Трэш-стримами будет считаться информация, «оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение насильственных действий». Если содеянное не содержит признаков уголовного преступления, то нарушитель получит административный штраф.

Какой штраф грозит трэш-стримеру

От 50 до 100 тыс. рублей для граждан;

От 100 до 200 тыс. рублей для должностных лиц;

От 800 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц.

Однако эти меры не распространяются на произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую, художественную или культурную ценность, материалы зарегистрированных СМИ, а также на фото или видеоматериалы, предназначенные для использования в научных или медицинских целях.