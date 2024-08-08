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Кейт Бланшетт и Кевин Клайн — на постерах детективного шоу «Все совпадения случайны»

Кейт Бланшетт и Кевин Клайн — на постерах детективного шоу «Все совпадения случайны»
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Компания Apple опубликовала два персональных постера главных героев сериала «Все совпадения случайны». На изображениях красуются персонажи Кейт Бланшетт и Кевина Клайна.

Мини-сериал расскажет об известной журналистке, которая находит роман, удивительно точно описывающий её жизнь во всех деталях. Также в актёрский состав вошли Кевин Клайн, Саша Барон Коэн, Коди Смит-Макфи, Чон Хо-ён, Луи Партридж, Лесли Мэнвилл, Лейла Джордж и другие.

Режиссёром выступил Альфонсо Куарону («Гарри Поттер и Узник Азкабана», «Гравитация»). Сюжет сериала основан на одноимённом романе писательницы Рени Найт.

Изначально премьера состоится на 81-м Венецианском кинофестивале. До сервиса Apple TV+ психологический триллер доберётся только 11 октября.

Постеры

Фото: Apple

Фото: Apple

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