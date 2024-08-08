Дегстер присоединился к HEROIC и сможет выступить на IEM Cologne по CS2

Российский снайпер Абдул degster Гасанов смог добраться до места проведения топ-чемпионата Intel Extreme Masters Cologne 2024 по Counter-Strike 2 в Германии.

Дегстер пропустил первый матч HEROIC в рамках ивента из-за проблем с документами — киберспортсмен долгое время не мог получить визу для въезда в зону Евросоюза. В дебютном матче его заменил украинец Владимир Woro2k Велетнюк, и коллектив уступил MIBR со счётом 1:2 (13-10, 7-13, 7-13).

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Сегодня HEROIC с Дегстером сыграет матч на вылет против французской 3DMAX, серия стартует в 17:15 мск.

IEM Cologne 2024 по CS2 проходит в LAN-формате с 7 по 18 августа в Кёльне, Германия. В рамках соревнования 24 команды, в том числе российские Team Spirit и Virtus.pro, разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.