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В Сеть слили первые эпизоды второго сезона шоу «Аркейн» от Netflix

В Сеть слили первые эпизоды второго сезона шоу «Аркейн» от Netflix
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На этой неделе в Сети появились первые пять эпизодов второго сезона шоу «Аркейн» от Netflix. Серии залиты в плохом качестве и со множеством вводных марок, однако просмотр это не затрудняет. В связи со сложившейся ситуацией фанатам анимационного сериала стоит быть крайне осторожными, чтобы не словить спойлеры.

Сама Netflix пока никак слив не прокомментировала. Анимационный проект продолжает историю персонажей из видеоигры League of Legends.

«Аркейн» рассказывает о двух сёстрах — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперницами на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном.

Официально второй сезон должен выйти в ноябре этого года. Сколько в него войдёт эпизодов, пока не раскрывается.

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