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Опубликованы кадры из сериала «Дети перемен» со звёздами «Слова пацана» про жизнь в 1990-х

Опубликованы кадры из сериала «Дети перемен» со звёздами «Слова пацана» про жизнь в 1990-х
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8 августа онлайн-кинотеатры Wink и START представили первый тизер сериала «Дети перемен» со звёздами «Слова пацана» про жизнь в 1990-х. Теперь представители стриминговых сервисов поделились множеством кадров из шоу. На них изображены как главные герои проекта, так и атмосферные локации.

В центре сюжета шоу окажутся трое братьев от разных отцов: Пётр, Юра и Руслан. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. Порой очень мрачные.

В сериале снялись Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Виктория Исакова, Хетаг Хинчагов, Кузьма Котрелёв, Андрей Максимов, Сергей Гилёв, Артем Кошман, Софья Лебедева, Александр Яценко и другие.

Премьера «Детей перемен» состоится осенью на Wink и START.

Кадры

Фото: Wink/START

Фото: Wink/START

Фото: Wink/START

Фото: Wink/START

Фото: Wink/START

Фото: Wink/START

Фото: Wink/START

Фото: Wink/START

Фото: Wink/START

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