Вышел тизер психологического триллера «Трасса» с Анной Михалковой — премьера осенью

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал тизер психологического триллера «Трасса» с Анной Михалковой в главной роли. В видео показали душевные терзания одной из главных героинь и сбор улик на месте преступления.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Проект расскажет историю судьи, отправившейся на поиски пропавшей приёмной дочери и столкнувшейся с целой преступной сетью. Курортный городок становится местом страшного преступления, однако Светлана и её приёмная дочь Кира оказываются как-то с ним связаны.

Также в актёрский состав вошли Карина Разумовская, Александр Ильин (младший), Елизавета Ищенко, Семён Серзин, Алексей Фатеев, Василиса Немцова и другие. Кресло режиссёра занял Душан Глигоров.

Премьера сериала «Трасса» состоится осенью в стриминговом сервисе Okko. Точная дата пока не раскрывается.

Постер