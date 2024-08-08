«Я в ожидании Assassin's Creed»: Гарик Харламов признался в любви к игровой индустрии

Недавно комик и актёр Гарик Харламов дал интервью блогерше Надежде Стрелец. В ходе разговора звезда поделилась впечатлениями от переезда в США, от своего первого выступления в Comedy Club, а также призналась в любви к игровой индустрии.

По словам Хараламова, ему очень нравится играть и он с нетерпением ждёт новых частей Assassin's Creed. Из-за своей страсти к видеоиграм комик иногда не ложится вплоть до семи утра.

Видео доступно на YouTube-канале «Надежда Стрелец». Права на видео принадлежат Надежде Стрелец.

Я безумный фанат игровой индустрии. Я во всё играл с самого начала. Наверное, это моя слабость, но я не могу не играть. Мне нравится этот процесс, даже сейчас. Мне 43 года, и мне нравится, я в ожидании новых «Ассасинов». Это вечная борьба: надо на съёмки, надо туда, надо сюда, время уже пять утра и надо бы лечь спать, но вот ещё чуть-чуть пройду и лягу. А время уже семь утра и всё.