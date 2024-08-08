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Хитовый рогалик Vampire Survivors выйдет на PlayStation уже 29 августа — трейлер

Разработчики вампирского рогалика Vampire Survivors опубликовали новый трейлер, посвящённый выходу игры на PS4 и PS5. Опробовать сверхпопулярный проект на консолях Sony геймеры смогут уже в конце месяца — 29 августа.

По словам авторов, Vampire Survivors долго проходила сертификацию в цифровом магазине PlayStation Store, поэтому релиз подзатянулся.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Poncle.

Игровой процесс в рогалике схож с аркадными шутерами для двух стиков: пользователь раздельно управляет передвижением персонажа и направлением стрельбы. Геймеру необходимо только маневрировать между врагами, поскольку цель для стрельбы определяется автоматически. Vampire Survivors вышла в 2021 году и стала хитом.

Vampire Survivors даже получила страницу в PlayStation Store, однако стоимость игры пока не раскрывается.