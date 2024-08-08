Создатель «Клиники» Билл Лоуренс пообещал выпустить перезапуск шоу

Недавно создатель культовой «Клиники» Билл Лоуренс пообщался с журналистами издания LADBible. В ходе разговора Лоуренс признался, что точно собирается вернуться к работе над перезапуском шоу.

Также он признался, что в новом проекте будет интересно увидеть, где сейчас находятся полюбившиеся персонажи, а также как выглядят молодые врачи в наше время.

Мы точно собираемся это сделать [выпустить перезапуск «Клиники»], просто потому, что нам нравится проводить время вместе.

«Клиника» посвящена жизни и карьере молодых врачей Джона Дориана и его друга Кристофера Тёрка, которые в начале сериала только что окончили учёбу и пришли на работу в клинику Sacred Heart. В больнице они находят новых друзей и трудности как профессионального, так и личного плана, которые им необходимо преодолеть.

Сроки и дата выхода перезапуска шоу пока не раскрываются.