Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День. 3. Стрим A
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кейт Бланшетт рассказала, что снималась во «Властелине колец» только «за еду»

Кейт Бланшетт рассказала, что снималась во «Властелине колец» только «за еду»
Комментарии

В недавнем интервью Кейт Бланшетт рассказала, сколько ей заплатили за роль Галадриэль во «Властелине колец». Как оказалось, актриса совсем не получила денег — она работала «за бесплатные бутерброды».

На вопрос журналиста о фильме, в котором Бланшетт заработала больше всего денег, она не назвала «Властелин колец», на что журналист удивился.

Вы издеваетесь надо мной? Нет, почти никому толком не заплатили за участие в этом фильме. В основном я получала бесплатные бутерброды, а ещё мне разрешили забрать уши эльфа. Женщинам платят не так много, как ты думаешь.

Variety также вспомнило, как коллега Бланшетт по «Властелину колец» Орландо Блум рассказывал в одном из интервью, что получил маленькую зарплату за съёмки в картинах франшизы.

Материалы по теме
Фильм «Бордерлендс» не смог удивить. Обзор кино
Фильм «Бордерлендс» не смог удивить. Обзор кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android