Кейт Бланшетт рассказала, что снималась во «Властелине колец» только «за еду»

В недавнем интервью Кейт Бланшетт рассказала, сколько ей заплатили за роль Галадриэль во «Властелине колец». Как оказалось, актриса совсем не получила денег — она работала «за бесплатные бутерброды».

На вопрос журналиста о фильме, в котором Бланшетт заработала больше всего денег, она не назвала «Властелин колец», на что журналист удивился.

Вы издеваетесь надо мной? Нет, почти никому толком не заплатили за участие в этом фильме. В основном я получала бесплатные бутерброды, а ещё мне разрешили забрать уши эльфа. Женщинам платят не так много, как ты думаешь.

Variety также вспомнило, как коллега Бланшетт по «Властелину колец» Орландо Блум рассказывал в одном из интервью, что получил маленькую зарплату за съёмки в картинах франшизы.