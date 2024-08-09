В Турции запретили Roblox из-за эксплуатации детей

По информации издания Engadget, ссылающегося на Türkiye Today, власти Турции приняли решение запретить Roblox в стране. Причина — эксплуатация детей, у которых платформа пользуется особой популярностью.

Чиновник Турецкого управления коммуникаций также привёл в качестве причин запрета «пропаганду гомосексуализма» и наличие азартных элементов в самой Roblox. Также власти посчитали, что в игре присутствует множество материалов для взрослых, доступ к которым открыт абсолютно всем пользователям.

По данным турецких СМИ, ещё одним поводом заблокировать Roblox в стране стали регулярные виртуальные вечеринки в Roblox, на которых пропагандируют педофилию. Подобная проблема поднималась и ранее, но до Турции не доходила.