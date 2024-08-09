Звезда «Слова пацана» Андрей Максимов рассказал, какая сцена далась ему сложнее всего

Во время интервью изданию «Вечерняя Москва» актёр Андрей Максимов, снявшийся в «Слове пацана», рассказал, съёмки какой сцены дались ему сложнее всего. Речь идёт про фрагмент, когда пришлось лечь в гроб.

По словам Максимова, он долго не мог решиться сняться в этом моменте, однако его поддержали Иван Янковский и режиссёр шоу Жора Крыжовников.

Всё и правда так. И мне было очень трудно на это решиться. Я очень долго думал, соглашаться на это или нет, даже советовался с друзьями, с Ваней Янковским мы на эту тему говорили. Но ключевым моментом для принятия этого решения стали слова Андрея Николаевича Першина, то есть Жоры Крыжовникова, который просто объяснил мне, зачем и почему это важно для данного проекта.

По словам Максимова, сериал очёнь ясно и чётко показывает, что, выбрав путь преступника, можно очень быстро попрощаться с жизнью. Никакой романтизации бандитов в шоу актёр не видит.