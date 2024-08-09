iPad Pro стал самым продаваемым планшетом Apple во втором квартале года

Аналитическая компания Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) сообщила, что флагманский iPad Pro стал самым продаваемым планшетом Apple во втором квартале 2024 года. Устройство оказалось популярнее более дешёвых моделей.

Самый дорогой планшет в линейке Apple занял по итогу второго квартала 43% от общего объёма продаж iPad. На второй строчке оказался базовый iPad (35%), за которым следуют iPad Air (12%) и iPad mini (10%).

Доля iPad Pro увеличилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как продажи базового iPad остались на прежнем уровне. Вдобавок к этому стало известно, что базовый iPad продолжает стремительно развиваться, на его долю приходится около трети всех продаж iPad как в июне 2024-го, так и в июне 2023 года.