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Кассовые сборы «Дэдпула и Росомахи» превысили $ 900 млн — $ 1 млрд уже близко

Кассовые сборы «Дэдпула и Росомахи» превысили $ 900 млн — $ 1 млрд уже близко
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Фильм «Дэдпул и Росомаха» собрал во всём мире более $ 900 млн. Со старта проката прошло ровно две недели. Вероятно, уже в грядущие выходные картине покорится её первый $ 1 млрд.

Фото: Box Office Mojo

Фильм «Дэдпул и Росомаха» рассказывает о том, как Дэдпулу выпадает задание спасти всю киновселенную Marvel и собственную вселенную. Для этого он заручается помощью Росомахи, к роли которого вернулся Хью Джекман.

Вместе с Рейнольдсом и Джекманом в ленте также сыграли Каран Сони, Роб Делани, Лесли Аггамс, Морена Баккарин и другие. В фильме есть множество других актёров, которые появились в качестве камео. Чтобы не спойлерить, называть их мы, конечно же, не будем.

Ознакомиться с нашей рецензией на фильм можно в статье ниже.

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