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Юрий Стоянов сыграет олимпийского чемпиона в фильме «На острие 2»

Юрий Стоянов сыграет олимпийского чемпиона в фильме «На острие 2»
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Компания «Телесто» сообщила, что сценарий фильма «На острие 2» уже близок к завершению. В ленте сыграет культовый артист Юрий Стоянов, которому достанется роль олимпийского чемпиона по фехтованию с уникальным прошлым, но унылым настоящим, из которого ему предстоит выбраться.

В СМИ отметили, что Юрий Стоянов, помимо своей успешной актёрской карьеры, числится мастером спорта СССР по фехтованию на саблях.

Премьера картины «На острие 2» запланирована на 2026 год. Сюжет фильма продолжит события оригинала 2020 года, который вышел в 2020-м. В ленте сыграли Сергей Пускепалис, Светлана Ходченкова, Стася Милославская и другие. Ожидается, что ключевые актёры первого фильма вернутся к своим ролям в сиквеле.

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