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Начались съёмки второго сезона комедийного сериала «Казачок»

Начались съёмки второго сезона комедийного сериала «Казачок»
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По информации издания «Бюллетень кинопрокатчика», стартовали съёмки второго сезона комедии «Казачок». Это шоу, которое продюсирует Сергей Светлаков.

Сразу же после событий первого сезона, в котором Стёпа вернулся в наше время, сюда попадает и казак-предатель Назар. Он утаскивает обратно в XVII век Марию, новую подругу Стёпы. Вооружившись всеми возможными современными приложениями и гаджетами, главный герой вновь отправляется в прошлое, чтобы вернуть девушку, и попадает в самый центр исторических событий, когда на престол избрали первого царя из династии Романовых.

Фото со съёмок

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Режиссёром продолжения вновь стал Игорь Зайцев. К своим ролям в проекте вернутся Алексей Лукин, Виктория Разумовская, Александр Новиков, Алексей Кравченко, Максим Белбородов, Георгий Дронов, Светлана Листова, Владимир Епифанцев и другие актёры.

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