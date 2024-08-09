Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День. 3. Стрим A
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

У Netflix украли первые серии пятого сезона сериала «Очень странные дела»

У Netflix украли первые серии пятого сезона сериала «Очень странные дела»
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера в Сети появились первые пять эпизодов второго сезона шоу «Аркейн» от Netflix. Похоже, утечка не прекращается, поскольку по интернету также гуляют все серии третьего сезона одного из шоу сервиса. Более того, хакеры грозятся в ближайшие несколько дней выложить три первые серии пятого сезона «Очень странных дел».

Представители Netflix сообщили, что материалы по проектам утекли из-за того, что один из партнёров компании по постпродакшену подвергся хакерской атаке.

Один из наших партнёров по постпродакшену был скомпрометирован, и кадры из нескольких наших проектов, к сожалению, просочились в Сеть. Наша команда активно предпринимает действия, чтобы всё уладить.

Известно, что под утечку также попали мультсериал «Дандадан», «Ранма 1/2» и «Терминатор Зеро».

Материалы по теме
Фильм «Бордерлендс» не смог удивить. Обзор кино
Фильм «Бордерлендс» не смог удивить. Обзор кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android