У Netflix украли первые серии пятого сезона сериала «Очень странные дела»

Вчера в Сети появились первые пять эпизодов второго сезона шоу «Аркейн» от Netflix. Похоже, утечка не прекращается, поскольку по интернету также гуляют все серии третьего сезона одного из шоу сервиса. Более того, хакеры грозятся в ближайшие несколько дней выложить три первые серии пятого сезона «Очень странных дел».

Представители Netflix сообщили, что материалы по проектам утекли из-за того, что один из партнёров компании по постпродакшену подвергся хакерской атаке.

Один из наших партнёров по постпродакшену был скомпрометирован, и кадры из нескольких наших проектов, к сожалению, просочились в Сеть. Наша команда активно предпринимает действия, чтобы всё уладить.

Известно, что под утечку также попали мультсериал «Дандадан», «Ранма 1/2» и «Терминатор Зеро».